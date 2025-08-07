Без ток днес във Варна и региона
На 7 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Бяла - ул. „Дионисий“ и ул. „Амфора“.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на село Приселци - ул. „Цар Симеон“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Теменуга“, ул. „Столетов“, ул. „Кабата“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Млечен“, ул. „Шипка“, ул. „Здравец“ и част от ул. „Лозенград“.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Страшимирово и Езерово, гр. Белослав – кв. „Белопал“ и прилежащите им промишлени и вилни зони.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Акчелар, ул. „Арх. К. Яръмов“, ул. „Арх. Камен Горанов“, ул. „Арх. Торос Тороманян“, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“, ул. „Д-р Янаки Богданов“ и част от бул. „Княз Борис I“.
- От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.
- В периода 7 август – 8 август, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Свети Никола, м-ст Ваялар и м-ст Старите Лозя, електрозахранени от ТП 589.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. „Тодор Влайков“, ул. „Зограф“, ул. „Сава“, ул. „Владая“, електрозахранени от ТП 446.
- В периода 6 август – 8 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово.
- В периода 4 август – 8 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
- В периода 6 август – 8 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Оборище.
- В периода 4 август – 8 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., - в района на гр. Белослав - бензиностанция „Петрол“, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма „Хелленика“ ООД, „Цетин България“ ЕАД, „Петрол“ АД, „Балкански“ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., - в района на село Константиново и прилежащите към него вилна зона – м-ст Панорама, м-ст Припека, м-ст Черешова градина, м-ст Крушева градина, м-ст Лазур, м-ст Навеса, м-ст Чатал чешма, м-ст Кривината.
- В периода 4 август – 8 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Синдел – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Разделна.
- Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Тръстиково.
- Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Аксаково – местност Янчова поляна.
- Днес, от 14:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Белослав и прилежащите вилни и промишлени зони.
