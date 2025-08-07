Без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 7 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Бяла - ул. „Дионисий“ и ул. „Амфора“.

