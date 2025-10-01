Без ток днес във Варна и региона
01.10.2025
Пиксабей
На 1 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:
- В периода 29 септември – 3 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Манастир – ТП 37 Хижа „Ловката“.
- В периода 1 – 3 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово - улиците: „Цар Калоян“, „Хаджи Димитър“, „Горски кладенец“, „Витоша“, „Острата чешма“, „Пирин“, „Копривщица“, „Христо Ботев“, „Цар Самуил“, „Райна Княгиня“, „Пейо Яворов“, „Трети март“, „Средна гора“, „Плиска“, „Родопи“, „Цар Симеон“, електрозахранени от ТП 2.
- Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак.
- Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Метличина.
- Днес, от 9:30 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Долни чифлик, улиците: „Стара планина“, „Тракия“, „Странджа“, „Ружа“, „Родопи“, като смущенията на електрозахранването ще са за около 30 минути.
- Днес, от 9:30 ч. до 16:00 ч. - в района на село Гроздьово, като смущенията на електрозахранването ще са за около 30 минути.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна, улиците: „Осогово“ и „Арабаконак“, като смущенията на електрозахранването ще са за около 30 минути.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. „Сергей Антонов“, ул. „Патриарх Максим“, електрозахранени от ТП 2309.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Аязмото, електрозахранени от ТП 2138.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Митко Палаузов“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Толбухин“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Гео Милев“, ул. „Петко Цонев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Христо Ясенов“, ул. „Цар Борис“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Хан Крум“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Христо Ясенов“, електрозахранени от ТП 5, МТП Сервиза и ТП Конопена фабрика.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Здравко Бомбов“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ивайло“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Симеон“.
- Днес, от 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 12:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Дългопол.
- В периода 30 септември – 2 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Китен.
- В периода 30 септември – 2 октомври, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Блъсково, Градинарово, Черноок, Славейково.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Орешак.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на селата Климентово и Ген. Кантарджиево, района около ВИ Кантарджиево, м-ст Перчемлията и част от ВЗ Кранево.
