Без ток днес във Варна и региона

На 8 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Долни чифлик - част от ул. „Ботевска“, ул. „Осогово“, ул. „Мусала“, ул. „Люлин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, електрозахранени от ТП 11.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Битоля“ № 29, 31, 32, 33, 37; ул. „Братя Бъгстон“ № 9, 13, 14, 15, 30, 31, 33; ул. „Полк. Свещаров“ № 1, 3, 5; ул. „Тодор Димов“ № 4, 5, 6; ул. „Топра Хисар“ № 11, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; ул. „Уилям Гладстон“ 1, ул. „Черна“ № 1, 2; ул. „Джеймс Баучер“ № 3, 5; ул. „Царевец“ 11, ул. „Силистра“ № 1, 4.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Бриз“, ул. „Д-р Максим Караденев“, ул. „Стоян Бъчваров“ и ул. „Илия Пенев“, електрозахранени от ТП 2153.

В периода 6 – 10 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Тутраканци и Бозвелийско.

Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Рояк, Тутраканци, Чайка и гр. Провадия – МТП 41 Провадия – ул. „Христо Илиев Коев“, ул. „Теменуга“ и ул. „Стефан Шиков“.

В периода 6 – 10 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Яребична.

Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Любен Каравелово, Зорница, Водица, Засмяно.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

