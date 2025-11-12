Без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 12 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Виница", ул. „Черно море“, част от ул. „Гларус“, електрозахранени от ТП 891.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Виница“, ул. „Албена“, ул. „Александър Кръстев“, ул. „Аметис“, ул. „Димитър Димов“, ул. „Добри Христов“, ул. „Кастрица“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Свети Георги“, ул. „Съби Велков“, ул. „Тюркоаз“, ул. „Христо Каварналиев“, част от бул. „Цар Борис III“, м-ст Розмарин, м-ст Кара Али и м-ст Виница Север, електрозахранени от ТП 1655.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, м-ст Франга дере.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, м-ст Кемер дере, м-ст Сотира в района над бул. „Хр. Смирненски“.

От 11:30 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Възраждане“ - фирма „Промишлена енергетика Варна“ АД.

От 8:30 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Белослав.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Вълчи дол - ул. „Аврам Гачев“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Антон Иванов“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Вапцаров“, ул. „Васил Коларов“, ул. „Васил Левски“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Георги Раковски“, ул. „Двадесет и трети септември“, ул. „Добруджа“, ул. „Дунав“, ул. „Ивайло“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Катюша“, ул. „Климент“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Ленин“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Люлин“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Нишка“, ул. „Оборище“, ул. „Скобелев“, ул. „Средна гора“, ул. „Станке Димитров“, ул. „Странджа“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Струма“, ул. „Съби Дичев“, ул. „Толбухин“, ул. „Урожай“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Черно море“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Оборище“ 47, ул. „Стопански двор“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Бригадирска“, ул. „Вапцаров“, ул. „Георги Мамарчев“, ул. „Жечка Карамфилова“, ул. „Малчика“, ул. „Родопи“, ул. „Росица“, ул. „Стара планина“, ул. „Трети март“, ул. „Тунджа“, ул. „Шипка“.

От 9:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Вълчи дол.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Бяла - ул. „Братя Господинови“, част от ул. „Иван Калчев“, ул. „Рила“, ул. „Пирин“, ул. „Бели нос“, ул. „Черни нос“, част от ул. „Брегова“, ул. „Родопи“, ул. „Средна гора“, електрозахранени от ТП 1.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Бяла – ул. „Съединение“, ул. „Петър Петров“, част от ул. „Братя Господинови“, сгради на комплекс – „Фортуна“ - 1, 2, 3, 4, 5, електрозахранени от ТП 60.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на село Китка – ул. „Божур“, ул. „Незабравка“, ул. „Люляк“, ул. „Липите“, ул. „Зюмбюл“, ул. „Здравец“, ул. „Трепетлика“, ул. „Акация“, ул. „Лале“, ул. „Върбица“, ул. „Далия“, ул. „Хризантема“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“ и ул. „42-ра“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 12 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 10 – 12 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

