Без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 26 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Китен, Блъсково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Черноок, Градинарово, Славейково.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня – ул. „Просвета“, ул. „Здравец“, бул. „Съединение“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Патлейна“, електрозахранени от ТП 19.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на село Невша.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венчан.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - кв. „Виница“, ул. „Аладжа манастир“, ул. „Венчан“, ул. „Китен“, ул. „Обзор“, ул. „Овеч“, ул. „Петрич“ и част от ул. „Цар Борис III“, електрозахранени от ТП 889.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Виница“, ул. „Аладжа манастир“, ул. „Венчан“, ул. „Китен“, ул. „Лозарска“, ул. „Петрич“ и част от ул. „Цар Борис III“, електрозахранени от ТП 890.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ракитника, м-ст Черноморец, ПС ВиК Черноморец, „Петрокелтик България“ ЕООД.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево около следните улици: ул. „3-та“ - от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ - в района около училището, ул. „26-та“ и ул. „24-та“.

В периода 25 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна: м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

В периода 24 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Рояк – клиентите, електрозахранени от МТП Музея Рояк.

В периода 24 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Чайка, Рояк, Тутраканци, Бозвелийско и гр. Провадия - ул. „Теменуга“, ул. „Стефан Шиков“ и ул. „Христо Илиев Коев“.

В периода 24 – 28 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 24 – 26 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 25 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 26 – 27 ноември, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на село Чайка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!