Без ток днес във Варна и региона

На 27 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Панорама, абонатите, електрозахранени от ТП 575 и ТП 532.

От 9:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“ - ж.к. „Дружба“, ул. „Мара Тасева“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 8, ДП „Пристанищна инфраструктура“, Община Варна - Район „Аспарухово“, пасарелка, помпена станция за отпадни води на „ВиК – Варна“ ООД, ОУ „Христо Ботев“, ДГ 43 „Пинокио“, пешеходен светофар.

От 9:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“ - ВМГ „Св. Николай Чудотворец“, ДГ №45 „Морски свят“, ДГ 44 В. Терешкова“, „Багра“ ЕООД, „Лукойл-България“ ЕООД, „Газ транс Петролиум“ ЕООД, Институт по Океанология.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „45-та“, ул. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „Княз Борис I-ви“ 332, електрозахранени от ТП 2102.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – к.к. „Чайка“ и м-ст Ален мак – района около ул. „Катя Папазова“, ул. „Янко Славчев“, ул. „Генчо Станев“, Дом за стари хора „Ален мак“ Варна; бул. „Княз Борис I“ 382; част от м-ст Манастирски рид в района около спирка „Дървен мост“ и района около почивна станция „Автомагистрали Черно море“.

От 9:00 ч. до 15:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ален мак – в района около ул. „Янко Славчев“ и ул. „Цаню Цанев“, както и жилищни комплекси „Тригор“ и „Скайлайн“.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Черковна, Овчага.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Кривня, Равна, Неново, Черковна, Снежина, Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Белоградец.

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Златина, Млада Гвардия, Ягнило, Доброплодно.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево, около улиците: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ - в посока център-главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“ и ул. „42-ра“.

От 9:00 ч. до 12:00 ч., в района на селата Казашка река, Аврен, Садово и Венелин.

От 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 11:00 ч. до 12:00 ч., в района на селата Синдел, Юнак, Дъбравино, Горен чифлик и част от село Гроздьово.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на селата Крумово, Радево, Ботево, Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, с. Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Белослав - бензиностанция „Петрол“, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма „Хелленика“ ООД, „Цетин България“ ЕАД, „Петрол“ АД, „Балкански“ ООД, както и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.

В периода 24 – 28 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 26 – 27 ноември, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на село Чайка.

