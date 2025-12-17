Без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 17 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Горица.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец Север, м-ст Джанавара, Помпена станция на „ВиК – Варна“ ООД, Военно Формирование 26800.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – к.к. „Чайка“ – района около х-л „Детелина“.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – к.к. „Чайка“ – района около база БАН.

От 13:35 ч. до 15:35 ч., в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, ул. „Народни Будители“, ул. „Балкапан“, ул. „Горна студена“, ул. „Галац“, ул. „Джузепе Гарибалди“, ул. „Яш“, ул. „Гривица“, ул. „Пехчево“, ул. „Гомел“, ул. „Средец“, ул. „Перник“, ул. „Драва“, ул. „Мур“, ул. „Искър“, Четвърто РУ на МВР.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Христо Илиев Коев“, ул. „Теменуга“ и ул. „Стефан Шиков“, електрозахранени от МТП 41.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Сладка вода.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“, ул. „42-ра“ и ул. „9-та“, ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около Училището и пекарната, ул. „10-та“, ул. „7-ма“.

В периода 15 – 19 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 16 – 18 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

