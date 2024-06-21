Без ток във Варна и областта днес

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Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, днес, 21 юни, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

- от 08:30 ч. до 13:00 ч. - гр. Варна - бул. Ян Хунияди 6, 31, 35, 59, ул. Никола Симов 7, бул. Сливница 205, района около ПАРК МУЗЕЙ ВЛ.ВАРНЕНЧИК, фирмите: ЗЕТЕЛ ООД, ГАЛЕРИЯ СТРОЙ ООД, ДИАНА-2000 ООД, ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД, ГИФ ЕООД, ДИОР АУТО ООД, СТИНГ АД, БУЛ МАРКЕТ КОМ ЕООД, КСВ ИНВЕСТ АД, ПАРК МУЗЕЙ ВЛ.ВАРНЕНЧИК.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня - ул. Дунав, ул. Фронтоваци, ул. Цар Самуил, ул. Явор и стопански двор, ул. Братя Миладинови, ул. Вихър, ул. Волга, ул. Козлодуй, ул. Марек, ул. Патриарх Евтимий, ул. Райко Даскалов, бул. Съединение, ул. Аспарух, ул. Димчо Дебелянов, ул. Климент Охридски, ул. Люлин, ул. Морава, ул. Пирин, ул. Христо Смирненски, ул. Г. Раковски, ул. Елин Пелин, ул. Искър, ул. Калиакра, ул. Средна гора, ул. Столетов, ул. Бачо Киро, ул. Драва, ул. Марица, ул. Отец Паисий, ул. Патлейна, електрозахранени от ТП 3 Девня и ТП 9 Девня.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, електрозахранени от ТП 7.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул. Васил Коларов, електрозахранени от ТП 23.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево - клиентите, електрозахранени от ТП 5.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец - клиентите, електрозахранени от ТП 4.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Метличина .

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Храброво - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 10:00 ч. до 14:00 ч. - с. Кoмарево - клиентите, електрозахранени от МТП 4.

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