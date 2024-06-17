Без ток във Варна и областта днес ще са

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Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, днес, 17юни, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Сотика, м-ст Акчелари, част м-ст Бриз.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - ул. Генерал Колев № 28, електрозахранени от ТП 341.

- от 13:30 ч. до 14:00 ч. - гр. Варна - карето, заключено между ул. Арабаконак, ул. Георги Пеячевич, бул. Девня, бул. Република, ул. Банат и ул. Орлово гнездо, фирмите: ЕНЕРГИЯ-07 ЕООД - ул. Георги Пеячевич № 1, ЕТ КЕСИ - ул. Райко Даскалов № 1, ХРИМАКС ЕООД - ул. Ралица № 1, ул. Ралица № 7, ДЗЗД АКУЛА - ул. Райко Даскалов № 4, АТИНА ИНВЕСТМЪНТЕ АД - ул. Райко Даскалов № 2, ХАРДИ ЕООД - ул. Ралица № 1, МИСТЪР КОКО ООД - ул. Ралица № 3, В И К –ВАРНА ООД -ул. Ралица № 1, ИРА-НОВА ООД - ул. Орлово гнездо, светофарна уредба на ул. Девня и бул. Левски, фотоволтаична централа ПАНДОРА - ул. Орлово гнездо, фотоволтаична централа - ул. Зорница № 4, електрозахранени ТП 359,ТП 409 и ТП 388.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - ул. Ген.Столетов 45, 47, 49, ул. Проф. Марин Дринов 57, ул. Цар Асен 62, 68, 70, ул. Войнишка 1, 3, 4, 5, 7, бул. Чаталджа 35, 49, Банка ДСК, пазар Чаталджа, бул. Осми Приморски полк 111, 113, 115, ПГ ТМД, електрозахранени от ТП 1004 и ТП 151.

- от 08:30 ч. до 12:00 ч. - гр. Варна - м-ст Планова, м-ст Кочмар, м-ст Сълзица, м-ст Пчелина, фирмите: КООПТЪРГОВИЯ АД, АНИОН-2-АМ ЕООД.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна – м-ст Ракитника и м-ст Черноморец, ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД, ПС ВиК Черноморец.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - Св. Св. Константин и Елена, ж.к. Бриз, ул. 1-ва, ул. 45-та, ул. 68-ма, ул. Петър Слабаков и част от бул. Княз Борис I, електрозахранени от ТП 768 .

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – кв. Повеляново, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул. Македония, ул. Мусала, ул. Стара планина, ул. Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, бул. Съединение, ул. Радецки, ул. Ал. Стамболийски, ул. Вапцаров, ул. Васил Левски, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Одеса, ул. Рибарска, ул. Родопи, ул. Тунджа и ул. Мусала, електрозахранени от ТП 8 и ТП 9 Повеляново.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – Северна промишлена зона, кв. Север бл. 11, бл.12, бл.10, бл.14, електрозахранени от ТП 48 и ТП 47.

- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Провадия – ул. Божур, ул. Подрумиче, ул. Кривненско шосе, ул. Детелина, електрозахранени от ТП 70 .

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево - клиентите, електрозахранени от ТП 5.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Стефан Караджа.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец - клиентите, електрозахранени от ТП 4.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово - ул. Васил Левски, ул. Добруджа, ул. Клокотница, ул. Марцияна, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, местност Лозята и местност Пътека тала, електрозахранени от ТП 5.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Храброво - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

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