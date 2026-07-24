Без товарни превози по Дунав: Заради сушата нивото на реката е ниско

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Сушата и горещините застрашават опасно корабоплаването по Дунав. В Унгария и по българо-румънското поречие много от товарните превози са преустановени.

Румънските власти отчитат най-ниското ниво за последните 30 години. Страната е един от най-големите износители на зърно в Европа, като голяма част от експорта е по Дунав.

В общините по поречието е забранено поливането на земеделските площи с вода от реката. Стриктно се контролира и водоподаването към единствената в страната атомна електроцентрала.

Ниското ниво блокира туристическите круизи в Будапеща. Годишно над 10 милиона туристи посещават унгарската столица, но през последните дни са лишени от възможността да ѝ се наслаждават на корабче от водата, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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