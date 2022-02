Без участие на Русия в Евровизия

Кадър: Eurovision.tv

Европейският съвет за радио и телевизия (EBU) обяви, че Русия няма да бъде допусната до участие на "Евровизия" през 2022 г.

Решението е взето от организатора на ежегодния конкурс за песни по препоръка на ръководството й "с оглед правилата на събитието и ценностите на EBU", предава Труд.

"Решението отразява нашата загриженост за това, че на фона на безпрецедентната криза в Украйна включването на Русия би довело до проблематична репутация на конкурса. Преди да вземе решението, съветът отдели време, за да обсъди решението сред членовете си", се казва в позицията.

Те посочват, че са "неполитическа" организация на телевизионни и радио-оператори, които се обединяват около защита на ценностите на службата в обществена полза.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq