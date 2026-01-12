Без ускорена услуга за шофьорските книжки на 16 януари, дотогава са възможни забавяния при издаването

Булфото

Във връзка с предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на свидетелства за управление на моторни превозни средства по нов образец, в периода 12-16 януари 2026 г. е възможно временно забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС.

На 16 януари, петък, няма да се приемат заявления за ускорена услуга /за 3 дни/ за издаване на СУМПС, съобщиха от пресцентъра на МВР. Ограничението важи за цялата страна.

