Без валежи във вторник

През нощта облачността от запад ще започне да се увеличава, като до сутринта ще обхване и централните райони от страната. Ще остане без валежи. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, в София - около 2°, по-високи по Черноморието – между 8° и 11°. Утре над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

