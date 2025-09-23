Без вход в редица спортно-развлекателни съоръжения и басейни от днес във Варна

Пекселс

Във връзка с организирането и провеждането на Европейска седмица на спорта в периода от 23 до 30 септември ОП „Спорт - Варна“ предоставя безплатен достъп на граждани до спортно-развлекателни съоръжения и басейни, собственост на Община Варна, както следва:

ОСРК „Младост“

Игрища

От 23.09. до 30.09. 2025 г.:

- Футболно игрище - от 12:00 до 17:00 ч.

- Волейболно и баскетболно игрище – от 08:00 - 23:00 ч.

„Ледена пързалка“

23.09.2025 г. - 13:00 ч. – 14.00 ч.

24.09.202 5г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

25.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

26.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

29.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

30.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

ОСК „Морска градина“

27.09. и 28.09.2025 г.:

- Футболно игрище – 13:00 - 17:00 ч.

От 24.09. до 30.09.2025 г.

- Тенис игрище – 13:00 - 17:00 ч.

От 23.09. до 26.09.2025 г., 29.09. и 30.09.2025 г.

- Волейболно игрище – 14:00 – 16:00 ч.

ОСК „Чайка“

От 25.09. до 26.09.2025 г.:

- Футболно игрище - 13:00 – 16:00 ч.

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

- Баскетболно игрище – 13:00 – 16:00 ч.

ПБ „Делфини“

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

1 коридор - 12:00 - 13:00 ч.

ПК „Приморски, Закрит басейн „Др. Любен Лазаров“

От 23.09. до 26.09.2025г.

07.00 – 08.00ч.

ОСК „Аспарухов парк“

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

- Футболно игрище – от 08:00 до 16:00 ч.

- Волейболно и баскетболно игрища - от 08:00 до 23:00 ч.

Тенис кортове “Чайка“

От 23.09 до 26.09.2025 г. и 29-30.09.2025 г.

- два корта - 12:00 - 14:00 ч.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!