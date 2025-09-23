Без вход в редица спортно-развлекателни съоръжения и басейни от днес във Варна
Във връзка с организирането и провеждането на Европейска седмица на спорта в периода от 23 до 30 септември ОП „Спорт - Варна“ предоставя безплатен достъп на граждани до спортно-развлекателни съоръжения и басейни, собственост на Община Варна, както следва:
ОСРК „Младост“
Игрища
От 23.09. до 30.09. 2025 г.:
- Футболно игрище - от 12:00 до 17:00 ч.
- Волейболно и баскетболно игрище – от 08:00 - 23:00 ч.
„Ледена пързалка“
23.09.2025 г. - 13:00 ч. – 14.00 ч.
24.09.202 5г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
25.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
26.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
29.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
30.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.
ОСК „Морска градина“
27.09. и 28.09.2025 г.:
- Футболно игрище – 13:00 - 17:00 ч.
От 24.09. до 30.09.2025 г.
- Тенис игрище – 13:00 - 17:00 ч.
От 23.09. до 26.09.2025 г., 29.09. и 30.09.2025 г.
- Волейболно игрище – 14:00 – 16:00 ч.
ОСК „Чайка“
От 25.09. до 26.09.2025 г.:
- Футболно игрище - 13:00 – 16:00 ч.
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
- Баскетболно игрище – 13:00 – 16:00 ч.
ПБ „Делфини“
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
1 коридор - 12:00 - 13:00 ч.
ПК „Приморски, Закрит басейн „Др. Любен Лазаров“
От 23.09. до 26.09.2025г.
07.00 – 08.00ч.
ОСК „Аспарухов парк“
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
- Футболно игрище – от 08:00 до 16:00 ч.
- Волейболно и баскетболно игрища - от 08:00 до 23:00 ч.
Тенис кортове “Чайка“
От 23.09 до 26.09.2025 г. и 29-30.09.2025 г.
- два корта - 12:00 - 14:00 ч.
