реклама

Без вход в редица спортно-развлекателни съоръжения и басейни от днес във Варна

23.09.2025 / 09:57 0

Пекселс

Във  връзка с организирането и провеждането на Европейска седмица на спорта в периода от 23 до 30 септември ОП „Спорт - Варна“ предоставя безплатен достъп на граждани до спортно-развлекателни съоръжения и басейни, собственост на Община Варна, както следва:

ОСРК „Младост“
Игрища

От 23.09. до 30.09. 2025 г.:

-      Футболно игрище - от 12:00 до 17:00 ч.

-      Волейболно и баскетболно игрище – от 08:00 - 23:00 ч.

„Ледена пързалка“

23.09.2025 г. - 13:00 ч. – 14.00 ч.

24.09.202 5г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

25.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

26.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

29.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

30.09.2025 г. - 13:00 ч. - 14:00 ч.

ОСК „Морска градина“

27.09. и 28.09.2025 г.:

     - Футболно игрище – 13:00 - 17:00 ч.

От 24.09. до 30.09.2025 г.

-      Тенис игрище – 13:00 - 17:00 ч.

От 23.09. до 26.09.2025 г., 29.09. и 30.09.2025 г.

-      Волейболно игрище – 14:00 – 16:00 ч.

ОСК „Чайка“

От 25.09. до 26.09.2025 г.:

-      Футболно игрище  - 13:00 – 16:00 ч.

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

-      Баскетболно игрище – 13:00 – 16:00 ч.

ПБ „Делфини“

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

1 коридор  -  12:00 - 13:00 ч.        

ПК „Приморски, Закрит басейн „Др. Любен Лазаров“

От 23.09. до 26.09.2025г.

07.00 – 08.00ч.

ОСК „Аспарухов парк“

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

-      Футболно игрище – от 08:00 до 16:00 ч.

-      Волейболно и баскетболно игрища - от 08:00 до 23:00 ч.

Тенис кортове “Чайка“

От 23.09 до 26.09.2025 г. и 29-30.09.2025 г.

-      два корта - 12:00 - 14:00 ч.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама