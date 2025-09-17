Без вода днес във Варна и региона
17.09.2025 / 10:46 0
Пиксабей
От "ВиК Варна" съобщават за настъпили аварии, оставили без водоподаване абонатите на:
- местност Траката - до около 18:00 часа;
- част от село Тапали - до около 17:00 часа;
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
