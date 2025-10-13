Без вода днес във Варна и региона

Пекселс

Авария остави без водоподаване абонатите от ул. "Вяра", бл. 4, вх.1, съобщиха от ВиК Варна. От дружеството очакват водата да бъде отново пусната до около 15:00 часа;

Отново заради авария от 10:00 ч. до около 13:00 ч. абонатите на част от м. Кабакум остават на сухо;

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

