Без вода днес във Варна и региона
14.10.2025 / 07:52 0
Пиксабей
Поради повреда във ВПС Аспарухово, без вода до около 10:00 ч. ще останат абонатите от висока зона на кв. "Аспарухово", съобщиха от ВиК Варна.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
