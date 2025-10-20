Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

От 11:00 ч. до около 15:00 ч. без водоподаване остава част от местност Ракитника. Причината за спирането на водата е авария, съобщиха от ВиК Варна.

До около 14 ч. без вода остава част от местност Пчелина в района на Параклиса;

Заради авария от 11:00 ч. до около 17:00 ч. част от гр. Аксаково остава без вода;

До около 15:00 ч. пък ще бъде спряна водата в част от местност Зеленика;

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

