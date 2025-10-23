Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Аварии оставят без вода днес няколко района във Варна, съобщават от "ВиК Варна".

Ето кои са потърпевши:

От 9.30 ч. до около 18:00 ч. - абонатите в района ва Винзавода между бул."Сливница " и бул. " Владислав Варненчик";

От 9.30 ч. до около 15:00 ч. - абонатите от бл. 2, вх. 1 и вх. 2 на ж.к. "Възраждане";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

