Без вода днес във Варна и региона

23.10.2025 / 09:42 2

Пиксабей

Аварии оставят без вода днес няколко района във Варна, съобщават от "ВиК Варна".

Ето кои са потърпевши:

От 9.30 ч. до около 18:00 ч. - абонатите в района ва Винзавода между бул."Сливница "  и бул. " Владислав Варненчик";    

От 9.30 ч. до около 15:00 ч. - абонатите от бл. 2, вх. 1 и вх. 2 на ж.к. "Възраждане";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

 

0
0
kjk (преди 12 минути)
Рейтинг: 149493 | Одобрение: 16633
Бозата след ремонта я пускат веднага!!!;)Ухилен:devil:
0
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 522009 | Одобрение: 96774
Вода няма да има, а ще пуснат ли боза....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

