Без вода днес във Варна и региона

Поради възникнали аварии във Варна и региона днес без вода ще са:

До около 17:00 часа - абонатите в горната част на гр. Аксаково;

От 6.30 ч. до около 13.00 ч. - абонатите, живеещи в карето между улиците: ул."Ген. Г. Попов", бул. "Хр.Смирненски", ул."Мир" и бул. "В.Левски";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

