Без вода днес във Варна и региона
04.11.2025 / 07:50 0
Пиксабей
Поради възникнали аварии във Варна и региона днес без вода ще са:
До около 17:00 часа - абонатите в горната част на гр. Аксаково;
От 6.30 ч. до около 13.00 ч. - абонатите, живеещи в карето между улиците: ул."Ген. Г. Попов", бул. "Хр.Смирненски", ул."Мир" и бул. "В.Левски";
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!