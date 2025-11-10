Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Аварии, настъпили по-рано днес оставят няколко района във Варна и региона без вода.

Ето за кои абонати е спряно водоподаването и кога се очаква да бъде възстановено:

До около 18:00 часа - абонатите на част от м. Добрева чешма, м. Лозите и м. Черноморска панорама;

До около 17:00 часа - абонатите в района на пазарчето в кв."Чайка";

