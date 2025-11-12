Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

От ВиК Варна съобщават за настъпили по-рано днес аварии в града и региона. Ето кои абонати остават без водоподаване до отстраняване на аварията:

От 11:00 ч. до около 17:00 ч. - част от м. Траката, поради авария на ул. "9-та";

От 11:00 ч. до 13:00 ч. - абонатите на част от Долна зона на кв. "Виница";

От 10:00 ч. до около 18:00 ч. - абонати на част от ж.к. "Младост" от бл 122 до бл 128, от бл 152 до бл 155, училище "Гео Милев", както и абонатите около Медицински комплекс "Марешки";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!