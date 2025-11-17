Пиксабей

Без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

От 10:00 ч. до около 16:00 ч. - абонатите, попащи в карето между бул. "Чаталджа", бул. "8-ми Приморски полк", ул. "Кап. Рончевски" и ул. "Васил Друмев";

От 9:00 ч. до около 17:00 ч. - абонатите в с. Куманово;

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

