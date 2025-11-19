Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Поради предизвикани повреди от 09:00 часа до около 17:00 часа днес без водоподаване остават абонатите в местност Траката - около ул."Любен Дилов", ул."Наум Преславски", ул."17-та" и част от ул."8-ма" ;

Заради авария от 9:00 часа до около 14:00 часа - абонатите в кв."Младост" бл.115 вх.9А, вх.10 и вх.11;

До около 15:00 часа - абонатите на пазар "Победа".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

