Без вода днес във Варна и региона

Поради настъпили по-рано днес аварии, без вода във Варна и региона са:

До около 16:00 ч. - в карето между ул. "ВиткоХристов", ул. " Козница", ул."Акад.Кулчатов" и ул. " Йосиф Брадати";

До около 15:00 ч. - абонатите на част от Гръцката махала;

До около 18:00 ч. - абонатите в района на бул. " Цар Освободител", от бул. "Република" до бул."Ян Хунияди";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

