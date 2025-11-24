Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Поради предизвикана авария от частна фирма без вода днес до около 17:00 ч. са част от абонатите на м. Ален Мак, съобщават от ВиК Варна.

До около 14:00 ч. - абонатите на жк."Възраждане" бл.15 -вх.3 и вх.4;

От 10:00 ч. до около 13:00 ч. - абонатите на с. Звездица

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

