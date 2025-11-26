Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Поради възникнали по-рано днес ВиК аварии без водоподаване във Варна и региона остават:

От 9:30 часа до около 15:00 часа - абонатите в района на Базар "Чайка";

До около 16:00 часа - част от село Каменар.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

