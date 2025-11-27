Без вода днес във Варна и региона

Булфото

Поради предизвикана авария до около 16:00 часа без водоподаване остават абонатите в местностите Манастирски рид и Малко Ю, съобщават от "ВиК Варна";

От 10:00 часа до около 14:00 часа - ниската зона на кв."Виница";

- ниската зона на кв."Виница"; От 10:00 часа до около 16:00 часа - абонатите между улиците: "Ал. Дякович", "Плевен", "Русе" и "Девня" във Варна;

До около 15:00 часа - част от абонатите по ул. "Ана Феликсова";

- част от абонатите по ул. "Ана Феликсова"; До около 13:00 часа - абонатите в част от "ЗПЗ" и " Яхтено пристанище".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

