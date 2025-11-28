Без вода днес във Варна и региона

Снимка: Пиксабей

Пет района в морската столица и региона за момента са останали без вода, съобщават от ВиК - Варна. На сухо ще са:

До около 17 ч. - абонатите на част от ж.к. "Вл. Варненчик" в района на ул. "Боян Илиев", ул. "Гургулят", ул. "Станислав Доспевски" и ул. "Стилиян Чилингиров";

Поради авария до около 17 ч. - абонатите на кв. "Левски", заключени между улиците "Георги Попов", "Железни врата", "Дубровник" и бул. "Васил Левски";

До около 14 ч. - абонатите на част от м-ст Траката /Св.Никола/

До около 13 ч. - абонатите на с. Звездица;

Поради възникнала авария до около 14 ч. - абонатите на с. Ново Оряхово.

