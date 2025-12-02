Без вода днес във Варна и региона
02.12.2025 / 10:39 0
Пиксабей
Поради възникнали аварии днес без водоподаване във Варна и региона остават:
-
От 11:00 часа до около 18:00 часа - м. Малко Ю и част от висока зона на м.Траката;
- От 10:30 часа до около 13:00 часа остават абонатите в м. Ракитника;
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
