Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

От ВиК Варна съобщават за аварии, заради които без водоподаване днес ще са абонатите:

До около 14:00 часа - в курортен комплекс "Тилия" на МВР и района в к.к. "Св. Св. Константин и Елена";

До около 14:00 часа - част от местност Траката;

До около 17:00 часа - в селата Долище и Доброглед.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

