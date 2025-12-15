реклама

Без вода днес във Варна и региона

15.12.2025 / 10:23 0

Пиксабей

От ВиК Варна съобщават за аварии, заради които без водоподаване днес ще са абонатите: 

До около 14:00 часа - в курортен комплекс "Тилия" на МВР и района в к.к. "Св. Св. Константин и Елена";

До около 14:00 часа - част от местност Траката;

До около 17:00 часа - в селата Долище и Доброглед.

 

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

 

