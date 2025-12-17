Пиксабей

Без вода днес във Варна и региона ще бъдат:

- от 06:00 ч. до около 15:00 ч. - абонатите от Цветен квартал.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

