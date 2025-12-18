Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Поради предизвикана авария от частна фирма без вода от 09:00 ч. до около 17:00 ч. ще бъдат абонатите на част от к.к. "Чайка", съобщиха от ВиК Варна.

От 09:00 ч. до около 20:00 ч. заради авария без водоподаване остават абонатите на ж.к."Бриз" в района на: ул."Д-р Стоян Златаров", бул."Княз Борис 1-ви", ул."Христина Хранова" и ул."Василаки Пападопулу";

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!