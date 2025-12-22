Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

От ВиК Варна съобщават за възникнали аварии, налагащи спирането на водата в части на Варна и региона:

От 10:00 ч. до около 16:00 ч. - за абонатите от м. Ален мак, м. Кабакум, част от к.к. "Чайка", м. Добрева чешма, м. Лозите и м. Черноморска панорама;

До около 15:00 ч. без вода ще са абонатите в района на ул. "Русе", ул. "Бачо Киро", ул. "Ал. Дякович" и ул. "Козлодуй".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!