Без вода днес във Варна и региона
След възникнали аварии и до отстраняването им без вода днес остават абонатите:
От 8.30 ч. до около 18.30 ч. - абонатите на част от Трети Микрорайон на ж.к. "Владиславово", блоковете под бул. "Св. Елена" и част от Промишлена зона над КАТ;
