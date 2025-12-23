Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

След възникнали аварии и до отстраняването им без вода днес остават абонатите:

От 8.30 ч. до около 18.30 ч. - абонатите на част от Трети Микрорайон на ж.к. "Владиславово", блоковете под бул. "Св. Елена" и част от Промишлена зона над КАТ;

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

