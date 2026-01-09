Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Поради авария до около 16:00 ч. днес без водоподаване ще останат абонатите в промишлена зона до м-н "Метро" и търговска зона до м-н "Техномаркет";

Поради авария без вода до около 13:00 часа ще са абонатите, попадащи в карето между бул. "Владислав", ул. "Георги Пеячевич", ул."Свобода" и бул. "Левски", съобщиха от ВиК Варна.

От 11:00 ч. до около 16:00 ч. - част от абонатите във висока зона на кв. Виница;

Поради предизвикана авария от частна фирма от 11:00 до около 17:00 часа - абонатите от м-т "Долна Трака".

