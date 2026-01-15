Без вода днес във Варна и региона
15.01.2026 / 10:28 0
Пиксабей
Поради настъпили по-рано днес аварии във Варна и района без вода днес ще са:
- от 10.30 ч. до около 20:00 ч. - местност Св. Никола и част от кв. "Бриз";
- от 10.30 ч. до около 16:00 ч. - района на Спорт Палас.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!