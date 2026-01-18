Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Заради аварии днес без водоподаване във Варна и региона остават:

от 12.30 ч. до около 17:00 ч. - абонатите на част от ж.к. "Младост", в района на игрищата;

До около 15:00 часа - част от кв."Галата".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

