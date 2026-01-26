Без вода днес във Варна и региона
Поради настъпили аварии днес без водоподаване във Варна и региона остават:
- От 10:00 часа до около 15:00 часа - част от кв."Трошево";
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
