Без вода днес във Варна и региона

Пиксабей

Поради авария без вода от 11.00 ч. до 15.00 ч. ще бъдат абонатите на част от ж.к. "Трошево". Това съобщават от "Водоснабдяване и канализация" Варна.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

