Без вода днес във Варна и региона
Булфото
За настъпили аварии, наложили спиране на водоподаването в части от Варна, съобщават от ВиК дружеството
Ето кои абонати остават на сухо:
От 11:30 до около 17:00 часа - за абонатите около ул. "Янтра" в кв. "Аспарухово";
До около 15 часа - част от кв."Трошево" за абонатите, заключени между бул."Владислав Варненчик", ул.Йордан Йовков", ул."Милосърдие" и ул."Елин Пелин".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
