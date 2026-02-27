Без вода днес във Варна и региона

Булфото

За настъпили аварии, наложили спиране на водоподаването в части от Варна, съобщават от ВиК дружеството

Ето кои абонати остават на сухо:

От 11:30 до около 17:00 часа - за абонатите около ул. "Янтра" в кв. "Аспарухово";

До около 15 часа - част от кв."Трошево" за абонатите, заключени между бул."Владислав Варненчик", ул.Йордан Йовков", ул."Милосърдие" и ул."Елин Пелин".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

