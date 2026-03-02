Без вода днес във Варна и региона
02.03.2026 / 11:12 0
Пиксабей
За настъпили аварии, налагащи спиране на водоподаването във Варна и региона съобщават от ВиК дружеството.
Ето кои абонати остават без вода днес:
- от 10:30 часа до около 17:00 часа - част от средна зона на кв."В. Варненчик".
- от 11:00 ч. до около 16.00 ч. - живеещите в района на: ул. "Отец Паисий" , ул. "Пирин", бул. "Сливница", бул. "Цар Освободител";
- от 10:30 часа до около 15:00 часа - част от м. Ален мак;
- До около 14:00 ч. - част от село Крумово;
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
