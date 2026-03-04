Без вода днес във Варна и региона
Поради авария на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци със смущения във водоподаването ще бъдат абонатите на част от местност Сотира, част от местност Акчелар, част от кв. "Бриз", част от местност Свети Никола и част от местност Траката до отстраняване на аварията, съобщават от ВиК Варна.
От 9:00 ч. до около 14:00 ч. без вода ще е и част от ЗПЗ в района около гаража на ВиК.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
