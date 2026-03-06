Без вода днес във Варна и региона
06.03.2026 / 07:50 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
- До около 17:00 часа - части от ж.к. "Изгрев", местност Сотира, местност Акчелар, местност Св. Никола и ж.к. "Бриз";
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!