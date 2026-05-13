Без вода днес във Варна и региона
13.05.2026 / 08:57 0
Без вода заради аварии без вода във Варна и региона днес остават:
- От 10 часа до около 16 часа - района на Зеленчукова борса;
- От 10 часа до около 17 часа - м. Манастирски рид;
- От 7,30 часа до около 15 часа - част от к.к-с " Св.Константин и Елена ".
- от 7 ч. до около 14 ч. - абонатите, затворени в карето бул. "В. Левски", ул."Подвис", ул."Роза" и бул. "Хр. Смирненски".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
