Без вода днес във Варна и региона
14.05.2026 / 08:48 0
Поради възникнала авария от 05:30 ч. до около 15:00 ч. без водоподаване остават абонатите на част от кв."Левски", заключени между: ул."Студенска", бул."8-ми Приморски полк", бул."Васил Левски" и ул."Мир".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
