Без вода днес във Варна и региона
25.05.2026 / 08:16 0
Пиксабей
Поради настъпили аварии днес във Варна и региона без вода до отстраняването им остават:
- от 05:00 ч. до около 15:00 ч. - района на Военна болница;
- от 8.30 ч. до около 15:00 ч. - абонатите на част от м. Манастирски рид.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
Редактор "Екип на Петел",
