Без вода днес във Варна и региона
27.05.2026 / 08:52 0
Поради аварии, настъпили днес във Варна и региона, без вода остават:
- от 8:00 ч. до около 17:00 ч. - бл. "301", бл. "302", бл. "303", бл. "304" в кв. "Владиславово", района около Метро и Автокъщите на бул. "Цар Освободител".
- от 8.30 ч. до около 15:00 ч. - част от местност Манастирски рид.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
