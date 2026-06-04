Без вода днес във Варна и региона
04.06.2026 / 10:00 0
Пиксабей
Поради аварии без вода днес във Варна и региона ще са:
- от 9.30 ч. до около 16.00 ч. - абонатите, попадащи във висока зона на кв. "Виница".
- от 9.30 ч. до около 17.00 ч. - района около Дървеното пристанище.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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