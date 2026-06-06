Без вода днес във Варна и региона
06.06.2026 / 08:07 0
Пиксабей
Без вода днес във Варна и региона ще бъдат:
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От 5.30 ч. до около 15:00 ч. - района на Военна болница;
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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